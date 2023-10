VERTIGO #5 : GЯEG + CIE KAMINARI + LA JIMO + CMD+O Rock School Barbey Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

VERTIGO #5 :

GЯEG + CIE KAMINARI + LA JIMO + CMD+O Samedi 18 novembre, 20h30 Rock School Barbey 7€ en prévente, 10€ sur place

Bienvenue à la soirée VERTIGO #5. Au programme, DJ sets, danse, scénographie et mapping de 20h30 à 2h du matin.

Au programme : Greg + Cie Kaminari + La Jimo et Cmd+O.

GREG

Né à l’Ile Maurice et maintenant basé à Paris, GЯEG est un DJ & producteur de 21 ans qui explore la scène club depuis son arrivée en France en 2019. Membre du label afro/avant-garde Boukan Records, résident de la plus chaude soirée parisienne LA CREOLE, et sur la webradio Rinse France, ses sets éclectiques et forts en bpm l’ont placé sous les projecteurs de la scène club française et européenne, séduisant le public et les médias.

Soutenu par des DJs tels que Ben UFO, Kampire ou Jyoty, GЯEG a sorti son premier EP « Eau Coulée Smart City » en juin 2021, un puissant mix de jungle, kuduro, shatta, techno et house. Louée par Resident Advisor, cette fusion de ses influences musicales de la musique électronique aux sonorités Afro-Caribéennes, l’a positionné en tant qu’ »artiste émergent à écouter » par le magazine anglais DJ Mag. L’EP contient un morceau avec King Doudou (J.Balvin, PNL, Bad Gyal), et est arrangé & mixé par le talentueux producteur Krampf (Casual Gabber, Oklou).

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

