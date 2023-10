SPECIAL INTEREST Rock School Barbey Bordeaux, 15 novembre 2023, Bordeaux.

SPECIAL INTEREST Mercredi 15 novembre, 20h30 Rock School Barbey 13€ en prévente, 17€ sur place

Avec 3 albums intransigeants en poche et tous des réussites, Special Interest promet beaucoup sur scène : un son aventureux, des performances live très énergiques au service de revendications fortes. Si la musique dansante et la culture punk ont déjà flirté ensemble, le désir de Special Interest de démanteler les genres s’inspire d’une vision d’un monde qui résiste aux contraintes, aux catégorisations et à un conformisme aliénant.

Avec Endure, paru en 2022 chez Rough Trade Records, l’humour mordant et l’irrévérence se mêlent à l’âpreté du bruit, avec toujours une grande place pour danser et transpirer.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T23:30:00+01:00

