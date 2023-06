POKEY LAFARGE Rock School Barbey Bordeaux, 29 octobre 2023, Bordeaux.

POKEY LAFARGE Dimanche 29 octobre, 18h00 Rock School Barbey 21€ (Prévente – Hors frais de location) / 25€ (Sur place)

Fusionnant les sons rustiques du passé avec son humour ironique et ses sensibilités musicales éclectiques, l’auteur-compositeur-interprète Pokey LaFarge est « un ambassadeur habile de la musique ancienne, présentant et représentant les gloires du swing chaud, du jazz ancien et du ragtime blues ». (Stephen Thompson de NPR)

Sa musique a été diffusée dans des émissions de télévision comme Boardwalk Empire et il a récemment joué un rôle dans le film Netflix de 2021, Devil All the Time, aux côtés de Robert Pattinson et Tom Holland.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T18:00:00+01:00 – 2023-10-29T23:30:00+01:00

