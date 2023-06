AUPINARD Rock School Barbey Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde AUPINARD Rock School Barbey Bordeaux, 19 octobre 2023, Bordeaux. AUPINARD Jeudi 19 octobre, 20h30 Rock School Barbey 16€ (Prévente – Hors frais de location) / 20€ (Sur place) À 16 ans, Aupinard découvre par un heureux hasard le titre « Saudade Fez Um Samba » de João Gilberto. Débute alors une passion pour la bossa nova qui l’amène à enregistrer plusieurs maquettes dans sa chambre pendant le confinement.

Récemment sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges, et mis en confiance par de nombreuses premières parties, l'artiste bordelais a notamment conquis TikTok avec ses chansons teintées de Bossa Nova et son premier titre « c'est tout moi ».

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde

