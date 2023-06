Kalika Rock School Barbey Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Kalika Rock School Barbey Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux. Kalika Mercredi 11 octobre, 20h30 Rock School Barbey 22€ (Prévente – Hors frais de location) / 27€ (Sur place) En guerrière pop, elle recrée le chaos de son enfance, s’interroge sur le passage au monde adulte, pour pouvoir mieux dire adieu aux monstres de son passé.

Auteure, compositeure, interprète, aux textes bruts empreints de grande chanson française, cette Catherine Ringer des temps modernes affirme sur ce disque des sonorités pop à la production léchée. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/hca072e771c5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

