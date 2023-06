BAXTER DURY Rock School Barbey Bordeaux, 3 octobre 2023, Bordeaux.

BAXTER DURY Mardi 3 octobre, 19h30 Rock School Barbey 23€ (Adhérents) / 25€ (Prévente – Hors frais de location) / 28€ (Sur place)

Baxter Dury fête ses 20 ans de carrière ! 20 ans de musique louche et caustique, d’instantanées nocturnes londoniennes, de lignes de basse moites, sexy et désinvoltes, et de disco downtempo, portées par un sentiment de désolation mais aussi par une profonde affection pour l’humanité.

Ces 20 ans sont l’occasion idéale de sortir « Mr Maserati », une compilation des meilleurs morceaux des six albums à son actif, ainsi qu’une nouvelle chanson, D.O.A., co-écrite avec son film Kosmo.

Le concert de Baxter Dury est disponible sur le pass culture. Pour en profiter, rendez-vous sur votre application !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:30:00+02:00 – 2023-10-03T23:30:00+02:00

