DEADLETTER Mercredi 27 septembre, 20h30 Rock School Barbey Sur réservation et sur place

Originaire du Yorkshire et maintenant installé dans le sud de Londres, Deadletter canalise la fureur satirique de The Fall et Gang Of Four avec les rythmes déséquilibrés de LCD Soundsystem dans un post-punk véhément, explorant le côté le plus sombre de l’existence à travers un prisme de légèreté axé sur la narration.

Un registre où la concurrence est rude. Pourtant, Deadletter s’élève aisément au-dessus de la mêlée, à coups d’élégance et de savoir-faire.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T20:30:00+02:00 – 2023-09-27T23:30:00+02:00

Deadletter Yorkshire