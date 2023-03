SQUID Rock School Barbey, 24 septembre 2023, Bordeaux.

SQUID Dimanche 24 septembre, 18h30 Rock School Barbey 22€ (Prévente – Hors frais de location) · 26€ (Sur place)

À l’heure du grand chambardement Outre-Manche, Squid est peut être le nouveau chef de file de la scène qui secoue l’Angleterre.

Découvert grâce au label londonien désormais culte Speedy Wunderground et sa tête pensante Dan Carey (Fontaines DC, Goat Girl, Kae Tempest, Black Country, New Road, black midi), le groupe formé à Brighton puise autant ses influences dans le krautrock allemand de Neu! que dans la new-wave new-yorkaise des Talking Heads. Post-rock, post punk, pop arty rentre-dedans et novateur, la musique de Squid a révélé au fil des sorties des qualités de songwriting indéniables, ayant ingurgité et digéré plus de quarante ans d’expérience musicale à la lisière de la pop et de l’underground.

Le groupe, promis au plus bel avenir poursuit sa folle cavalcade vers le succès et affole la presse et le public anglais. Ils ont décidé de traverser le channel pour conquérir la France pour notre plus grand bonheur !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T18:30:00+02:00 – 2023-09-24T21:30:00+02:00

