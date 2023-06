BARBEY HOME SESSION #3 Rock School Barbey Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BARBEY HOME SESSION #3 Rock School Barbey Bordeaux, 23 juin 2023, Bordeaux. BARBEY HOME SESSION #3 Vendredi 23 juin, 20h30 Rock School Barbey Prix Libre Les 3 groupes présents seront :

✦ OH HANK (LO-FI ROCK)

✦ RAMBLIN FIRM (PUNK / OÏ)

✦ LUXOFF (ROCK) Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:30:00+02:00

