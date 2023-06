FÊTE DE LA ROCK SCHOOL Rock School Barbey Bordeaux, 17 juin 2023, Bordeaux.

FÊTE DE LA ROCK SCHOOL Samedi 17 juin, 13h30 Rock School Barbey Entrée libre

Programme :

✦ 14h : Concert enfants

✦ 17h : Concert ados

✦ 18h : Fanfare

✦ 18h30 : Battle de scratch et de beatmaking

✦ 20h15 : Chorale

✦ 20h30 : Concert Regroupement

Et tout l’après-midi : Animations, buvette et restauration.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T13:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

Rock School Rap School