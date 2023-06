KXZMXZ Rock School Barbey Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde KXZMXZ Rock School Barbey Bordeaux, 10 juin 2023, Bordeaux. KXZMXZ Samedi 10 juin, 20h00 Rock School Barbey Sur réservation et sur place La soirée sera animée par le host Lewedi. Seront également mis à disposition un stand de merch dédié à la collection limitée Kxzmxz x Weird ainsi qu’un stand de tatouage tenu par l’artiste bordelaise MVSE, un tas d’autres surprises ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://yurplan.com/events/KXZMXZ-presente-ses-Artistes/105039 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

BVNXX SAHLEM

