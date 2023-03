A PLACE TO BURY STRANGERS · BARBEY INDIE CLUB Rock School Barbey, 7 juin 2023, Bordeaux.

A PLACE TO BURY STRANGERS · BARBEY INDIE CLUB Mercredi 7 juin, 20h30 Rock School Barbey 15€ (Prévente – Hors frais de location) · 18€ (Sur place)

Les fans du monde entier le savent : Oliver Ackermann nous réserve toujours des surprises. En tant que fondateur de Death By Audio, créateur de pédales qui brouillent les signaux et d’effets d’instruments visionnaires, il a transmi cette excitation et ce gout pour l’invention à d’autres artistes qui se branchent sur son matériel et bousculent les esprits. En tant que musicien aussi, le chanteur et guitariste du groupe new-yorkais A Place To Bury Strangers enchante et étonne son public depuis près de vingt ans. Toujours fort d’un post punk expérimental empruntant au shoegaze et au noise rock, au psychédélisme et à la musique d’avant-garde, à base de riffs de guitares stridentes et de fureur épileptique, APTBS reste sans conteste le groupe le plus bruyant de la scène New Yorkaise.

A Place To Bury Strangers a sorti son très attendu sixième album See Through You le 4 février 2022 sur son nouveau label Dedstrange et a été acclamé par la critique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-07T23:59:00+02:00

