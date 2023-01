Ludwig Von 88 Rock School Barbey, 12 mai 2023, Bordeaux.

Ludwig Von 88 Vendredi 12 mai, 20h30 Rock School Barbey

23€ (Prévente – Hors frais de location) / 30€ (Sur place)

Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le 12 mai 1988, Ludwig Von 88 se produisait à Barbey, et ouvrait la voie à des milliers de concerts… Il y a 35 ans jour pour jour s’écrivait la 1ère page de notre asso, avec l’organisation de notre 1er concert à Barbey. Aux côtés de Bérurier Noir, Parabellum ou des Wampas, Ludwig Von 88 incarne une figure majeure du punk français – ou rock alterno, appelez ça comme vous voulez.

La bande avait filé à l’anglaise à l’aube du nouveau siècle, et puis avaient repris la route plus de 15 après. Les voilà de retour à Barbey pour fêter ce concert avec en poche quelques standards historiques (Houlala !, Bière Et Punk, Louison Bobet For Ever, Guerriers Balubas…). C’est pourquoi celui-ci s’annonce déjà comme historique. Et immanquable.



