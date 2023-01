YO LA TENGO Rock School Barbey, 4 mai 2023, Bordeaux.

YO LA TENGO Jeudi 4 mai, 20h30 Rock School Barbey

25€ (Prévente – Hors frais de location) / 30€ (Sur place)

Tout à la fois héros très discret du rock américain et légendes de l’indie, Yo La Tengo sont de retour avec « This Stupid World » à paraître chez Matador le 10 février 2023. handicap moteur mi

Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

YO LA TENGO

Tout à la fois héros très discret du rock américain et légendes de l’indie, Yo La Tengo sont de retour avec « This Stupid World » à paraître chez Matador le 10 février, soit leur 16e album en 40 ans de carrière. Moins tapageur que ses cousins de Sonic Youth, plus radicaux que ne pourrait le laisser penser l’air débonnaire du groupe du New Jersey, Yo La Tengo existe ainsi dans le monde du rock américain comme une étoile isolée qui ne suit aucune des règles de carrière.

L’emblématique trio indie défie le temps et se singularise par une écriture littéraire au service d’un rock distingué et raffiné, plein de délicatesse, tout à la fois brut, noisy ou pop, lo-fi et expérimental, sans jamais se départir d’un sens de la mélodie affuté et des refrains incroyables.

Si la production discographique se montre généreuse, leurs concerts en France se font très rares, et seuls 2 dates sont inscrites à leur agenda français, avec La Cigale à Paris et la Rock School Barbey à Bordeaux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:30:00+02:00

2023-05-04T23:55:00+02:00