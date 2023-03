DANA GAVANSKI · BARBEY INDIE CLUB Rock School Barbey, 20 avril 2023, Bordeaux.

DANA GAVANSKI · BARBEY INDIE CLUB Jeudi 20 avril, 20h30 Rock School Barbey 15€ (Prévente – Hors frais de location) · 20€ (Sur place)

Musicienne basée à Toronto, Dana Gavanski sortait en 2017 son premier EP en solo, recueil de titres pop élégants et délicats, d’arrangements sophistiqués et de douceur vocale. En 2020 avec « Yesterday Is Gone », son premier album paru sur le label Full Time Hobby (celui entre autres de Jacco Gardner…), Dana proposait un bijou folk lumineux, sublimé par sa voix intense et fragile.

Sur « When it comes » sorti l’année dernière, l’artiste creuse encore le sillon et propose un panel de chansons lumineuses et délicates, intimes et précieuses, sensibles, graciles et tout en légèreté

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-20T20:30:00+02:00 – 2023-04-20T23:59:00+02:00

pop rock