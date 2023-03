FINALE RÉGIONALE / BUZZ BOOSTER · AU ROCHER PALMER Rock School Barbey, 15 avril 2023, Bordeaux.

FINALE RÉGIONALE / BUZZ BOOSTER · AU ROCHER PALMER Samedi 15 avril, 19h30 Rock School Barbey Gratuit

Dispositif national de détection et d’accompagnement de musique rap, le Buzz Booster repère depuis bientôt 15 ans les talents de demain, en partenariat avec 19 structures réparties dans 11 régions. Le concours est organisé en trois phases et démarre avec, une première sélection des candidats qui auront envoyé leur dossier entre le 2 et le 31 janvier 2023. Lors de la seconde étape régionale, un jury de professionnels est chargé d’évaluer la performance scénique en départageant huit finalistes, en Nouvelle Aquitaine, ce sera le 15 avril au Rocher de Palmer. Enfin, lors de la troisième et dernière étape, les 11 lauréats régionaux participeront à la finale programmée à Paloma à Nimes, pour tenter de gagner une aide à la production d’une valeur de 15 000 €, une tournée de 11 dates et 10 jours au sein du studio Red Bull.

Venez encourager les candidats sélectionnés et départager le vainqueur qui participera à la finale nationale programmée à Paloma à Nîmes :

NOHAM (Bordeaux)

MHACHE (Bordeaux)

BVNXX (Bordeaux)

LEBOUG NARS (Bordeaux)

www.buzzbooster.fr

CONCERT GRATUIT. RÉSERVATION CONSEILLÉE, INVITATION À TÉLÉCHARGER UN MOIS AVANT LE CONCERT.

