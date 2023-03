Fête du Printemps 2023 Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Fête du Printemps 2023 Rock School Barbey, 1 avril 2023, Bordeaux. Fête du Printemps 2023 Samedi 1 avril, 14h00 Rock School Barbey Gratuit Viens fêter leprintemps le samedi 1er avril 2023 de 14h à 22h sur la place Dormoy et sur le parvis du cours Barbey (en face de la Rock School). C’est gratuit et tu peux venir seul·e, avec tes ami·es ou en famille ! Au programme : une parade, des concerts, des spectacles, des expositions et différents ateliers liés à la nature, à la terre et au monde sauvage ! Un bar extérieur, des stands d’animations, un grand repas de quartier et plein de surprises. Programme complet Rock School Barbey 18 cours Barbey, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/events/998487431557031 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00 printemps fête Pexels – Karolina Grabowska

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Rock School Barbey Bordeaux

Rock School Barbey Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Fête du Printemps 2023 Rock School Barbey 2023-04-01 was last modified: by Fête du Printemps 2023 Rock School Barbey Rock School Barbey 1 avril 2023 bordeaux Rock School Barbey Bordeaux

Bordeaux Gironde