PI JA MA + YOA Rock School Barbey, 30 mars 2023, Bordeaux.

15€ (Prévente – Hors frais de location) / 20€ (Sur place)

Le 30 mars 2023, soirée pop rêveuse dans le club de Barbey !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

PI JA MA

Pi Ja Ma alias Pauline de Tarragon dévoile son nouvel album ; Seule sous ma frange, succédant à Nice to Meet U, paru en 2019. Épaulée par son fidèle producteur et co-compositeur Axel Concato depuis son EP Radio Girl (2016).

L’entente artistique entre ces deux-là donne à ce disque une allure de légèreté sans prétention. Apparence qui atteste la maîtrise de son art, et confère au projet cette sensation de réconfort, nécessaire par les temps qui courent. Un voyage en deux parties ; la face A invite à la danse et à l’optimisme, la face B rappelle l’importance d’admettre sa propre mélancolie.

Pauline nous rappelle aussi la possibilité de s’établir au-delà des rapports de séduction, Pi Ja Ma met sa forte personnalité à l’œuvre et présente une véritable puissance de sa personne. Ce faisant, le chant s’accorde avec l’évolution générale : susurrée, assurée et, parfois même, hurlée, la voix de l’artiste prend les directions qui lui plaisent sans rien demander à qui que ce soit. Et puisque certains risques méritent d’être pris, le défi est relevé haut la main.

YOA

Parisienne désabusée de 23 ans aux origines suisses, Yoa grandit à Paris entre les DVDs de son père producteur de films et les instruments de musique. Dès ses 7 ans, elle apprend le piano avec un professeur particulier avant de poser sa voix dessus. S’inspirant autant de Billie Eilish ou de FKA Twigs, elle passe son temps dans sa chambre pour écrire, composer et enregistrer ses premiers morceaux. Les années passent, elle aiguise sa voix suave et fragile, ses textes gagnent en poésie et les prods deviennent de plus en plus électro.

A l’automne 2021, l’univers de Yoa est né : juvénile, décomplexé et explosif. Elle sort son premier EP « Attente » : à l’image d’une petite fille calme qui n’en est plus une, elle rêve désormais de grandeur. Au total 5 titres qui nous baladent dans une sorte de bedroom pop planante et singulière. Mais la balade s’agite quand on lit ses textes : elle aborde des thèmes forts comme la maladie mentale, le sexe ou les maux de l’adolescence. Comme sa musique, Yoa maitrise son image : elle co-réalise ses clips et propose une expérience scénique aussi troublante qu’hypnotique où le jeu et la danse sont omniprésents. Avec plus de 30 dates, elle a ouvert en 2021 pour Feu! Chatterton à l’Olympia ou encore Barbara Pravi au Trianon. En 2022, elle a été sélectionnée aux Inouïs du Printemps de Bourges et sur le Chantier des Francofolies de La Rochelle.

Artiste pluridisciplinaire, Yoa continuera son chemin avec un nouvel EP ‘Chansons Tristes’ à sorti le 25 novembre dernier.



