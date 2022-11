Billy Nomates en Barbey Indie Club Rock School Barbey, 17 mars 2023, Bordeaux.

15€ (Prévente – Hors frais de location) / 18€ (Sur place)

La musique de Billy Nomates s’empare des racines rageuses du punk et les lime au rap et à l’electro pour un résultat jubilatoire. Elle sera enfin en France et à Barbey le 17 mars prochain !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

BILLY NOMATES

Après un album et un EP, Billy Nomates, cousine énervée et protégée de Sleaford Mods et Kae Tempest a enchainé les concerts dans les festivals les plus cool et prescripteurs d’Europe, et partagé l’affiche avec Idles, Baxter Dury, ou encore Sleaford Mods.

https://youtu.be/Z-ToO-KcQHE



