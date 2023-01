Shame + They Hate Change Rock School Barbey, 16 mars 2023, Bordeaux.

Shame + They Hate Change Jeudi 16 mars, 20h30 Rock School Barbey

Prévente (hors FDL) : 20€ / Sur place : 23€

Shame délivre en live un post punk teigneux, rageur et intenses, synonyme de rage, de sueur et de débauche d’énergie. Immanquable !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les chanceux qui ont assisté à leur Barbey Indie Club en 2018 dans un Barbey survolté s’en souviennent encore.

Fer de lance de la nouvelle scène anglaise turbulente, shame a mis le feu aux poudres outre-manche et mis en lumière dans son sillage les nouvelles têtes made in uk (Squid, Yard Act, Black Midi, Egyptian Blue, Life ou Working Men’s Club).

Réconciliant Londres et le rock à guitare, c’est en émeutiers que les anglais prennent la scène et nous rappellent combien le rock anglais est indissociable de la politique et de la contestation.

Ils délivrent en live un post punk teigneux, rageur et intenses, synonyme de rage, de sueur et de débauche d’énergie. Immanquable !



