Hotel Lux en Barbey Indie Club Rock School Barbey, 13 février 2023, Bordeaux.

Hotel Lux en Barbey Indie Club Lundi 13 février 2023, 20h30 Rock School Barbey

12€ (Prévente – Hors frais de location) / 15€ (Sur place)

HOTEL LUX En seulement une poignée de morceaux rageurs, Hotel Lux synthétise toute l’Angleterre. L’écoute de « The Last Hangman » (entendu sur la BO de Peaky Blinders), « English Disease » ou « Ballad you & I » suffit pour deviner l’avenir radieux qui s’annonce.

Le groupe de Portsmouth pratique le post-punk façon Ken Loach, en documentant une Angleterre working class, dénonçant le sort réservé aux classes laborieuses, et prennent un malin plaisir à critiquer les habitudes des britanniques.

Hotel Lux montre que le punk anglais peut s’extirper des tendances avec un propos original en lien direct avec la culture de leur pays, chantant avec fougue l’ennui et le désœuvrement. Quoique dans l’ombre d’ainés plus illustres (Idles, Shame, Fontaines D.C.) ils ont bien le potentiel pour leur mettre une sacré branlée. En écoute par ici.

