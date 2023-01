Broc’N Roll / Braderie rock Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Broc’N Roll / Braderie rock Rock School Barbey, 29 janvier 2023, Bordeaux. Broc’N Roll / Braderie rock Dimanche 29 janvier, 14h00 Rock School Barbey

Gratuit / Stand sur inscription

Après le succès flamboyant de la première édition à Barbey, c’est le grand retour de notre Braderie Rock le 29 janvier 2023 ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:brocnrollbarbey@gmail.com »}] Comme l’année dernière, on liquide à prix cassé le matos de Barbey : amplis, batteries, micros, accessoires, sono etc… Mais pour cette deuxième édition, on fait les choses en grand avec (au moins) deux fois plus de stands d’exposant·es. Participez au Broc’n Roll et ramenez chez vous une partie de notre histoire. RÉSERVEZ UN EMPLACEMENT Ami·es musicien·nes, disquaires et autres collectionneur·ses, réservez votre emplacement et vendez votre matériel musical.

Pour vendre votre matériel musical, envoyez un mail à brocnrollbarbey@gmail.com (en précisant ce que vous comptez vendre). ENTRÉE GRATUITE SANS RÉSERVATION – DE 14H À 18H

