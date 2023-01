Pull Up! Open Mic & Concerts Hip Hop Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le 19 janvier, première édition de PULL UP! : une soirée rap qui met sous les projecteurs élèves de la Rap School, speakers, artiste et surtout, vous ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine AU PROGRAMME

+ Open-mic ouvert à tous•tes sur les prods des élèves de la Rap School (drill, bumbap, trap, jersey…) [inscription sur place]

+ Présence des speakers BadSam et Semoss

+ Concert des élèves de la Rap School

+ Clôture de la soirée par l’artiste BVNXX

2023-01-19T19:30:00+01:00

2023-01-19T23:55:00+01:00

