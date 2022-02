Rock “Party”, Pratiques avec ateliers/cours… Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

du vendredi 4 février au samedi 5 février à Ecole de danse Mansouri Dijon

Rock, swing… “Party”, pratiques avec ateliers/cours… —————————————————- au programme : ? De 21h30 à 22h : Atelier/cours Rock/Jazz évolutif (débutant+/Inter1) ! ? 22h à 23h : Pratique pour tous et intermèdes autres danses ! ? 23h à 23h30 : Atelier/cours Rock Jazz évolutif (inter2/avancé) ! ? 23h30 à 00h30 : Pratique et intermèdes autres danses ! ? 00h30 à 00h45 : Atelier/cours danses solo au choix (cumbia, shim sham…) ? 00h45 à 1h30 : Pratique pour tous et intermèdes autres danses ! Réservation conseillée

8 euros

2022-02-04T21:30:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T00:00:00 2022-02-05T01:30:00

