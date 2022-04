Rock n’run pour Johnny Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Rock n’run pour Johnny Tarbes, 26 mai 2022, Tarbes. Rock n’run pour Johnny TARBES Chemin de Mauhourat Tarbes

2022-05-26 – 2022-05-28 TARBES Chemin de Mauhourat

Tarbes Hautes-Pyrénées 35 35 EUR Pour cette 3ème édition hommage à Johnny Hallyday, l’association Johnny Encore & Toujours vous propose 3 jours de fêtes, qui nous l’espérons seront à la hauteur de notre idole. Au programme

Jeudi 26 Mai

Boule de la Mort par Danny Varanne

Diffusion de Road Trip

Concerts sur écrans géant

Exposants, stands, Foods Trucks, Buvettes, Animations

En soirée animations avec Kelan Production Vendredi 27 Mai

En soirée 2 concerts, ouverture groupe rock local, & AMX 30 avec Rocki Demelemester, guitariste durant plusieurs années de Johnny. Samedi 28 Mai

En soirée 2 concerts, ouverture par un groupe rock local, et enfin Yarol Poupaud et son groupe, rendent hommage à Johnny par notre évènement ROCK N’ RUN pour Johnny Tarbes 2022. POINTS DE VENTE

> Billetterie en ligne sur Festik

> Billetterie à l’Office de Tourisme, 3 Cours Gambetta – 65000 Tarbes

Horaires d’ouverture (de mai à septembre) : lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h cinema@parvis.net +33 5 62 51 30 31 TARBES Chemin de Mauhourat Tarbes

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Chemin de Mauhourat Ville Tarbes lieuville TARBES Chemin de Mauhourat Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Rock n’run pour Johnny Tarbes 2022-05-26 was last modified: by Rock n’run pour Johnny Tarbes Tarbes 26 mai 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées