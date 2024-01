PERSEFONE HYPNO5E ROCK N EAT Lyon Catégorie d’Évènement: Lyon PERSEFONE HYPNO5E ROCK N EAT Lyon, 18 février 2024, Lyon. C’est avec leur excellents six albums sous le bras dont le dernier en date intitulé Metanoia, que Persefone se lance dans une belle tournée en début d’année prochaine, avec quatre haltes dans l’Hexagone.Pour l’ensemble des 27 dates qui forment cette gigantesque tournée européenne, ce sont nos compatriotes d’Hypno5e avec leur metal experimental, le quatuor américain de Stellar Circuits effectuant leur première apparition en Europe et le trio espagnol de Lampr3a qui accompagneront les légendaires Persefone sur les planches.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 18:30

ROCK N EAT
32 QUAI ARLOING
69009 Lyon

