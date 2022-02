ROCK MACHINE Toulouse, 10 mars 2022, Toulouse.

Dans une ambiance mécanique et rock, la Halle de La Machine s’offre une respiration fraiche et subversive.

Le concept est très simple : un concert de rock, gratuit, un mercredi par mois au Minotaure Café pour profiter d’une pause musicale lors d’un afterwork et apprécier la scène locale dans un lieu convivial et débonnaire sous le regard amusé d’Astérion.

Concert gratuit.

Bar & restauration sur place.

La Halle de La Machine renouvelle les soirées Rock Machine !

De la musique ! Et en live avec Hill Tone (folk rock) !

