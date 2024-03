ROCK-K FEST 6 – Goulamas’K, Opium Du Peuple, TERRAIN ROCK K 13 Caux, samedi 3 août 2024.

Le Rock-K Fest revient pour sa 6ème édition et change de lieu. En 2024, c’est sur Caux (secteur Pézenas) que ca se passera sur le génialissime terrain de l’association. Comme d’hab, vous aurez droit à une programmation sélectionnée avec attention. Croyez nous : on vous a concocté une très belle prog. Vendredi 2 Aout : Bob’s NoT Dead, Les Naufragés, Troïka, QuineSamedi 3 Aout : Goulamas’K, Opium Du Peuple, Enlòc, Nika Leeflang Project BARS – FOOD TRUCK – PARKING sur site

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-08-03 à 18:30

Réservez votre billet ici

TERRAIN ROCK K 13 ROUTE DE PEZENAS 34720 Caux 34