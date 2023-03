Rock in Evreux 2023 HIPPODROME D’EVREUX, 23 juin 2023, EVREUX.

Rock in Evreux 2023 HIPPODROME D’EVREUX. Un spectacle à la date du 2023-06-23 à 00:00 (2023-06-23 au ). Tarif : 77.0 à 83.0 euros.

NORMANDY ROCK (Lic.3-1102145) présente ce festival Cette année, le festival normand revient les 23, 24 et 25 juin pour 3 jours de musique et de fête à Evreux ! 23/06/2023: 17.3024/06/2023/ 16.0025/06/2023/ 15.00« Rock in Evreux by Normandy Rock » vous propose une programmation musicale encore plus éclectique. Au menu, chaque jour : du rock, de l’électro et de l’urbain. Nouveaux talents, découvertes locales, artistes français et internationaux confirmés, et DJ’s qui cartonnent se partageront l’affiche.Gratuit pour les moins de 12 ansTout porteur de billet assistant à un concert consent et accorde gratuitement à l’organisateur le droit de capter, d’utiliser et de reproduire son image et sa voix sur tout support en relation avec le concert et/ou la promotion du festival, tel que les photographies, les reportages vidéo, les retransmissions en direct ou en différé, pour le monde entier, pour la durée légale de protection des droits d’auteur.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0278990570 Rock in Evreux

HIPPODROME D’EVREUX EVREUX Rue des Marronniers Eure

