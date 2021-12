Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Rock For You + Sunday Morning La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

17 h : Ouverture des portes Passe sanitaire obligatoire et contrôlé par notre sapin de Noël vivant ! ************** 19h30 : Rock For You ************** C’est la première à la Scène pour les Rock For You, groupe de reprises semi-acoustique. A découvrir ! [https://www.facebook.com/Rock-for-you-106857218042334](https://www.facebook.com/Rock-for-you-106857218042334) ************** 21h : Sunday Morning ************** Sunday Morning Musique c’est du bon son pop rock qui fait du bien en dedans et qui fait bouger en dehors Et on les adore !!!! [https://www.facebook.com/groups/1653941968205854/](https://www.facebook.com/groups/1653941968205854/)

Entrée libre

♫ROCK♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-12-17T19:30:00 2021-12-17T23:30:00

