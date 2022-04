Rock en Seine voit la vie en grand pour 2022 Le Domaine national de Saint-Cloud, 25 août 2022, Saint-Cloud.

Du jeudi 25 août 2022 au dimanche 28 août 2022 :

Cette nouvelle édition XL se déroule non plus sur 3, mais sur 5 jours, avec une programmation éclectique : Arctic Monkeys, Yungblud, Tame Impala, Stromae…

Après deux années d’absence, le festival Rock en Seine revient en 2022 lors d’une 18ème édition au Domaine national de Saint-Cloud. Pendant cinq jours de festivités, une programmation convoquant le meilleur de la scène musicale actuelle ! De nombreux concerts que nous attendions depuis bien trop longtemps avec le rock psyché de Tame Impala, la venue évènement de Nick Cave & The Bad Seeds pour 2h de concert et aussi le grand retour de Stromae neuf ans après son dernier album. Sans oublier le grand retour de Rage Against The Machine et Run The Jewels, et celui des vétérans de Kraftwerk.

Mais Rock en Seine c’est aussi les rythmes entêtants de Jamie XX, la pop habitée de La Femme, le rock de Idles avec les machines de Soulwax, les mélodies intimistes d’Aldous Harding et Pergume Geniuys avec celles, conquérantes et sauvages, de Inhaler, DIIV, Izia et Frank Carter (accompagné de ses Rattlesnakes), les notes éléctroniques de The Blaze avec celles, pop et hip hop, de FKJ, Aurora, DIIV, Los Bitchos, Malik Djoudi, Jehnny Beth, Yungblud, Ausgang et The Limiñanas.

Le Domaine national de Saint-Cloud Place George Clémenceau 92210 Saint-Cloud

Contact : https://www.rockenseine.com/

Zelie Noreda Rock en Seine revient après deux années d’absence