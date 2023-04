Rock en Seine 2023 revient pour quatre jours de concerts ! Le Domaine national de Saint-Cloud, 23 août 2023, Saint-Cloud.

Du vendredi 25 août 2023 au dimanche 27 août 2023 :

Le mercredi 23 août 2023

De 55 à 175 euros

La 19e édition de Rock en Seine se tient les 23, 25, 26 et 27 août prochain au domaine national du parc de Saint-Cloud. Quatre jours de concerts, contre trois habituellement, avec au programme une soirée 100% féminine autour de Billie Eilish, Placebo, The Strokes, ou encore The Chemical Brothers.

Chaque année, Rock en Seine draine des milliers de spectateur·ices sur le domaine national du parc de Saint-Cloud. Pour cette nouvelle édition, le festival annonce quatre jours de concerts et de festivités, contre trois habituellement. Rendez-vous le mercredi 23 août puis les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août pour quatre soirées rock’n’roll !

Programmation

Vendredi 25 août, en plus de Placebo, Flavien Berger et Fever Ray, ce ne sont pas moins de cinq groupes qui s’ajoutent à l’affiche. Rock en Seine est très fier d’accueillir pour son grand retour, Christine and The Queens dont la pop ambitieuse, décalée et innovante a conquis le monde entier. Cette belle soirée du vendredi sera complétée par la présence du super trio de rock-indé américain Boygenius. Nous accueillerons l’artiste Romy, qui s’offre une parenthèse solo resplendissante après son aventure au sein du groupe The XX, Silly Boy Blue viendra nous présenter son deuxième album très attendu et les Viagra Boys seront également de la partie.

Samedi 26 août, vous aviez déjà prévu de danser avec les Chemical Brothers et de vous époumoner sur les plus grands titres de Florence + The Machine. Réjouissez-vous, car la disco pop colorée de L’Impératrice sera au programme de cette folle journée ! Vous allez également pouvoir vibrer au doux son de la dream pop d’Ethel Cain, vous trémousser dans la fosse devant le duo électronique Overmono, voyager en musique avec le rock psychédélique épicé d’Altin Gün ou encore savourer les douces notes entre rap et électro pop, de Noga Erez.

Dimanche 27 août, oui, il y aura les Strokes, oui, Wet Leg et Foals aussi ! Les guitares résonneront aussi grâce au groupe australien de pub rock Amyl & The Sniffers, à l’ancien leader de Supergrass, Gaz Coombes, de retour en solo, ou encore Nova Twins, duo de rock anglais formé à Londres. Une journée rock donc, mais pas uniquement. Zed Yun Pavarotti, rappeur, rockeur, sera de retour au Domaine national de Saint-Cloud, tandis que le producteur, compositeur et DJ anglais Bonobo viendra faire danser sans relâche le public de Rock en Seine, après 4 jours de festival !

N’oublions pas la journée du mercredi 23 août ! Vous aviez déjà pris rendez-vous avec Tove Lo, Girl In Red, Billie Eilish ou encore Hannah Grae. Bonne nouvelle, pour cette soirée exceptionnelle, et 100 % féminine, Lucie Antunes sera également présente pour vous faire savourer ses créations, mélange de sons acoustiques et électroniques.

Le Domaine national de Saint-Cloud Place George Clémenceau 92210 Saint-Cloud

Contact : https://www.rockenseine.com/ https://www.rockenseine.com/billetterie/

