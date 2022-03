Rock en Seine 2022 Domaine national de Saint-Cloud, 25 août 2022, Clichy.

En 2022, Rock en Seine est de retour pour une édition XL ! Après deux années sans installer sa grande scène au cœur du Domaine national de Saint-Cloud, Rock en Seine sera de retour en 2022 pour une 18ème édition retentissante avec non pas 3 mais 5 jours de musique.

Après deux années sans installer sa grande scène au cœur du Domaine national de Saint-Cloud, Rock en Seine sera de retour en 2022 pour une 18ème édition retentissante avec non pas 3 mais 4 jours de musique ! Une édition plus longue, plus grande, plus belle avec une programmation reprenant le cœur de l’ADN du festival et convoquant, comme à son habitude, le meilleur de la scène musicale actuelle !

PROGRAMMATION :

Jeudi : Arctic Monkeys, Idles, Yungblud, Beabadoobee, Fontaines D.C., Inhaler…

Vendredi : Nick Cave and the Bad Seeds, James Blake, Kraftwerk, DIIV, Jehnny Beth, Los Bitchos, Squid, The Limiñanas…

Samedi : Tame Impala, Jamie XX, La Femme, The Blaze, Malik Djoudi…

Dimanche : Stromae, FKJ, Aurora, Fred again.., Channel Tres…

Mardi : Rage against the machine, Rune the Jewels

Festival interdit aux enfants de moins de 3 ans, déconseillé aux moins de 6 ans et gratuit pour les moins de 11 ans (conditions sur rockenseine.com/billetterie).

Domaine national de Saint-Cloud 1 Av. de la Grille d'Honneur Clichy 92210

Contact : https://www.rockenseine.com https://www.facebook.com/rockenseine https://twitter.com/rockenseine

