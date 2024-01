Rock en fût Fest’ Auxerrexpo Auxerre, samedi 9 mars 2024.

Vous en avez rêvé, ils vous ont entendu ! Pour le plus grand bonheur de ses fans, l’iconique groupe Maltavern se reforme et se produira pour son grand retour lors d’une soirée rock/celtique exceptionnelle. Une soirée ponctuée par 3 groupes de musique du même univers SezVenn, Kalffa et Maltavern. Enfilez vos kilts et venez vibrer aux rythmes entrainants du rock celtique ! EUR.

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-03-09 19:00:00

