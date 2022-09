ROCK EN CHAUMES Chaumes-en-Retz, 8 octobre 2022, Chaumes-en-Retz.

ROCK EN CHAUMES

6 impasse du Lavoir Chéméré Salle Ellipse Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Chéméré 6 impasse du Lavoir

En premiêre partie ROCK BOTTOM

ROCK Bottom est un groupe formé de quatre musiciens amateurs réunis pour reprendre des morceaux de Rock des années 70 à nos jours.

Guitare basse,choeur : Pierre

Batterie : David

Chant,Guitare éléctrique, éléctroacoustique : Sébastien Claviers

Guitares, choeurs : Jérôme

Deuxiême partie KERVEGANS¬†

Comme dans de nombreuses histoires qui durent, celle-ci commence au début des années 2000, sur les bancs du lycée. Echangeant entre deux cours sur des passions musicales communes, on écoutait du Soldat Louis, du EV, du Armens ou les Pogues. Matmatah était en plein essor et popularisait le rock celtique sur les ondes.

Avec une bande de copains, plus ou moins musiciens, l’histoire démarre. Les premiêres répêtes, chez les uns chez les autres et nos balbutiements dans le répertoire rock celtique. Des reprises bien sûr, mais três rapidement des compositions pour laisser libre court à nos imaginations.

Les premiers concerts ont lieu à l’occasion de la Fest’Yves à Nantes, puis des tremplins et des fêtes de la musique, avant d’atteindre l’incroyable festival interceltique en 2003 ! Des bars plein à craquer et un public qui nous demande des albums, des tee-shirt et autres goodies ‚ nous n’avions rien. Jeunes innocents de la partie, mais il fallu remédier à celà.

En 2019 Kervegan’s travaille sur un projet collaboratif avec les membres de Digresk, Anthony Masselin (Soldat Louis), Gweltaz Adeux (EV), Alexandre Sagnet (Armens). Ce projet répondant au nom de B.R.E.T.O.N.S propose un spectacle de 2h reprenant touts les standards de la musique celtique actuelle, du trad dansant à l’irish punk, le rock celtique dans tous ces états‚ à suivre dês à présent sur http://bretons-legroupe.com

2020,l’année s’annonce bien mais le Covid-19 stoppe net toutes activités. C’est une phase difficile, mais le groupe qui arrivait au bout de sa tournée Loubard Tour, profite de la période de confinement pour créer. En effet un nouvel album devrait voir le jour en 2021. Ainsi une nouvelle tournée avec un line-up quelque peu modifié avec le retour de Fred Sauvage à la batterie ¬†‚

BAR ET FOOD TRUCK SUR PLACE

Nouvelle édition de « Rock en Chaumes » !

 

chemloisirs@outlook.fr +33 6 22 24 62 94

