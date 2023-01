ROCK D’ICI : SUBOTICA + QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE + SUMSIC Saint-Denis-de-Pile, 25 février 2023, Saint-Denis-de-Pile .

ROCK D’ICI : SUBOTICA + QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE + SUMSIC

15 Route de Paris Saint-Denis-de-Pile Gironde

2023-02-25 – 2023-02-25

Saint-Denis-de-Pile

Gironde

EUR 5 5 Pour votre plus grand plaisir, l’association Les Enfants du Live est de retour!

Estampillée « Rock d’ici » cette soirée met en avant 3 artistes et groupes locaux.

Du bon, du beau, du rock! Et c’est une bonne mise en bouche avant le grand retour du El Loco tour 2023.

Piero Quintana c’est la valeur montante du moment! Un mec seul seul sur scène avec sa guitare et ses machines. Du rock’n’roll heavy blues electro qui claque, c’est radical et sauvage!

Revoilà enfin les SUMSIC! Et avec une nouvelle ligne rythmique qui envoie grave. Du groove, du rock, du punk, du lourd et du mélodique, toujours en français mais aussi en anglais. Les 4 reviennent et vont faire monter la température pour votre plus grand bonheur!

Et que dire de SUBOTICA ? Plus de 15 ans de concerts. Toujours des textes poétiques et ciselés, des mélodies légères sous tension et cette voix envoûtante qui vous transporte!

+33 5 24 08 43 45 Mets La Prise

L’accordeur

Saint-Denis-de-Pile

dernière mise à jour : 2022-12-31 par