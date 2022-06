Rock des Crêtes Saint-Amarin, 16 juillet 2022, Saint-Amarin.

EUR L’Edelweiss va organiser son premier Rock des Crêtes le samedi 16 juillet 2022 autour de son chalet sur la Route des Crêtes entre le Markstein et le Grand Ballon. Au programme, on commence tranquillement avec https://www.instagram.com/embrume_music/ pour monter un peu plus vers le métal avec https://www.facebook.com/SMSociet/. Ce sont tous de jeunes talents locaux qui vivent leur passion à 100 à l’heure !

Le concert aura lieu en extérieur sur le grand parking du chalet où nous dresserons également une grande tente – juste au cas où.

Grillades, tartes flambées, bière pression et autres boissons à volonté vous attendent !

Possibilité de passer la nuit là-haut, soit dans le refuge (nombre de places limitées), soit en extérieur. C’est le moment de planter la tente et de se réveiller pour un réveil en montagne après une soirée de fou.

Côté tarifs : Adultes : 10€ | Étudiants : 8€ | -14 ans : Gratuit

Vous pouvez venir à pied, à vélo, en voiture, c’est comme vous le sentez. Les voitures resterons garées sur le parking le long de la Route des Crêtes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre chalet-refuge, c’est https://www.edelweiss-saint-amarin.fr/le-refuge/ que ça se passe.

N’hésitez pas à vous inscrire : Cela nous aidera à organiser tout cela aux petits oignons ! On vous attend nombreux.

Informations et réservations : rockdescretes@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-06-23 par