Rock Connection – Festival de musiques actuelles Vitré, 30 avril 2022

Rock Connection – Festival de musiques actuelles Vitré

2022-04-30 – 2022-04-30

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

Festival amateur de musiques actuelles – SALLE JOUVET

Un festival de musiques actuelles s’installe à Vitré. Il réunira, pendant une soirée, une dizaine de groupes d’esthétiques et styles différents : certains sont musiciens amateurs autonomes, d’autres sont élèves en fin de cursus au conservatoire. Ayant pour objectif d’offrir une vitrine professionnelle aux musiciens amateurs locaux et d’inciter à la rencontre et à la création de liens entre musiciens et avec le public, le festival promet une programmation riche en rock et électro.

Un concert programmé par la Ville de Vitré (service des musiques actuelles), en partenariat avec le Conservatoire.

Petite restauration sur place (foodtruck)

>GRATUIT / Salle Jouvet

conservatoire@vitrecommunaute.org +33 2 99 74 68 64

Vitré

