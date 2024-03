ROCK AROUND THE GLOCK Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, samedi 24 février 2024.

ROCK AROUND THE GLOCK 0 Samedi 24 février, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T21:30:00+01:00

La classe de percussions du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux est heureuse de vous présenter ROCK AROUND THE GLOCK !

A travers ce concert nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir les plus grands classiques du Rock’n’roll revisités spécialement pour l’occasion à la sauce « percussion » !

Notre orchestre percussif composé de marimbas, vibraphones, xylophones, glockenspiels, timbales, batteries et autres cymbales vous fera voyager de la « pop » des Beatles au « hard rock » de Deep Purple, ACDC ou des Guns n’Roses en passant par le « glam rock » de Queen et les sons plus « heavy » de Metallica…

Plus qu’un courant majeur de la musique, le rock c’est une attitude, une philosophie ! C’est pourquoi nous vous réservons beaucoup d’autres surprises pour cette soirée exceptionnelle !

Rendez-vous Samedi 24 Février à 20h30 au théâtre de Lisieux!

D’ici là je n’aurais qu’une dernière chose à vous dire :

Put your glad rags on and join me, hon’

We’ll have some fun when the clock strikes one

We’re gonna rock around the glock tonight

We’re gonna rock, rock, ‘til broad daylight

We’re gonna rock, gonna rock, around the glock tonight

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

Percussions Rock

Antoine Josselin