Rock Around The Clock / Retour Vers Le Futur du Rock ! SUPERSONIC, 18 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 23h à 4h

WELCOME TO SUPERSONIC, concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Rock Around The Clock, la soirée retour vers le futur du rock ! Le concept? Un morceau = une décennie. Voyage à travers le temps en commençant par les années 50s jusqu’à nos jours ! – Live tribute par LLOYD à 00h – DJ Set Rock par Djobi Pour danser sur: Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bill Haley, Gene Vincent, Johnny Cash, Eddie Cochran, The Cramps, The Meteors, Stray Cats… Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1OfLK6sQ1 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

2021-11-18T23:00:00+01:00_2021-11-19T04:00:00+01:00

