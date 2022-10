Rock Around The Clock / La Nuit Retour Vers Le Futur du Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rock Around The Clock / La Nuit Retour Vers Le Futur du Supersonic SUPERSONIC, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 23h30 à 06h00

. payant Ticket : 5 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Rock Around The Clock, la nouvelle soirée retour vers le futur du rock ! Le concept ? Un morceau = une décennie. Voyage à travers le temps en commençant par les années 50s jusqu’à nos jours ! Live tribute DJ Set Rock Si tu aimes: Chuck Berry / The Beatles / ACDC / The Cure / Nirvana / Arctic Monkeys / Tame Impala / The Strokes / Oasis / Blondie / David Bowie / The Rolling Stones / Elvis Presley / Led Zeppelin / T Rex / Queen / Green Day / Linkin Park / The Black Keys / Muse / Red Hot Chili Peppers / The Clash / The Kinks / Johnny Cash / … ——————————— Vendredi 18 Novembre 2022 Entrée à 5€ de 23h à 2h (puis 10€ jusqu’à 6h) • Restauration sur place • Entrée interdite aux mineur.e.s ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/2bYcJRJPQ https://fb.me/e/2bYcJRJPQ https://link.dice.fm/Ka47b39d97dc

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

