Corrèze Queyssac-les-Vignes Queyssac-les-Vignes 19 heures : buffet paysan

20 h 30 : Mojow

22 h 30 : Vincian-e Les Simples de Sophie une soirée Rock à la ferme avec deux concerts gratuits : Mojow et un set electro de Vincian-e.

