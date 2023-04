UTOPIQUE Place Marcel Perrin, 18 août 2023, Rochesson.

Un weekend hors du temps. Venez découvrir le village de Rochesson sous une toute nouvelle forme. Vous pourrez découvrir pendant 48H des spectacles des arts de la rue, des balades contés, des expériences immersives en forêt vosgienne, des groupes musicaux aux couleurs du monde ainsi qu’un marché de producteurs/artisans/associations. La programmation arrive….. Sur place: buvette, restauration, parking et camping.

Tarifs: à la carte(un spectacle ou plusieurs) ou à la journée/weekend.. Tout public

Vendredi 2023-08-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-19 23:00:00. 0 EUR.

Place Marcel Perrin Sentier « Au fil de l’eau »

Rochesson 88120 Vosges Grand Est



A weekend out of time. Come and discover the village of Rochesson in a brand new way. You will be able to discover during 48H street arts shows, storytelling walks, immersive experiences in the Vosges forest, musical groups with the colors of the world as well as a market of producers/craftsmen/associations. The program arrives….. On the spot: refreshment bar, restaurant, parking and camping.

Prices: a la carte (one or more shows) or by the day/weekend.

Un fin de semana fuera del tiempo. Venga a descubrir el pueblo de Rochesson de una forma totalmente nueva. Durante 48 horas podrá descubrir espectáculos de arte callejero, paseos de cuentacuentos, experiencias inmersivas en el bosque de los Vosgos, grupos musicales con colores de todo el mundo, así como un mercado de productores/artesanos/asociaciones. El programa se publicará próximamente en ….. En el recinto: bar, restaurante, aparcamiento y camping.

Precios: a la carta (uno o varios espectáculos) o por día/fin de semana.

Ein Wochenende außerhalb der Zeit. Entdecken Sie das Dorf Rochesson in einer völlig neuen Form. Sie können 48 Stunden lang Straßenkunst, Märchenwanderungen, immersive Erlebnisse in den Wäldern der Vogesen, Musikgruppen in den Farben der Welt sowie einen Markt mit Erzeugern, Handwerkern und Vereinen entdecken. Das Programm kommt….. Vor Ort: Getränke- und Essensstände, Parkplatz und Campingplatz.

Preise: à la carte (eine oder mehrere Aufführungen) oder für einen Tag/Wochenende.

