CULTIVONS NOS PASSIONS : MARCHÉ / CONCERT / SPECTACLE / REPAS Centre du village, 4 juin 2023, Rochesson.

En extérieur, en plein centre du joli village de Rochesson, voici l’événement du printemps organisé par Les Monts de l’Utopie, association créatrice d’événements dans le respect de la nature et de l’être humain…

Un dimanche des familles comme on les aime. Marché de producteurs/artisans/associations et troc de plantes tout au long de la journée. 10H Projection du film « Mission régénération » dans le cadre de « la semaine du paysage » organisée par la communauté de communes des Hautes Vosges. 12H Repas préparé par nos soins. 14h Table ronde autour de l’accaparement de l’eau et de la terre. 15h30 spectacle « Cie caravane grand est » 16H30 Concert du groupe « La Corde Raide »(chanson française épicée aux couleurs du monde). Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. 0 EUR.

Centre du village Place Marcel Perrin

Rochesson 88120 Vosges Grand Est



In the open air, in the center of the pretty village of Rochesson, here is the spring event organized by Les Monts de l’Utopie, an association that creates events that respect nature and human beings…

A family Sunday as we like them. Market of producers/craftsmen/associations and plant exchange throughout the day. 10H Screening of the film « Mission Regeneration » as part of the « landscape week » organized by the community of communes of the Hautes Vosges. 12H Meal prepared by us. 2:00 pm Round table about the monopolization of water and land. 3:30 pm Show « Cie caravane grand est » 4:30 pm Concert of the group « La Corde Raide » (spicy French song with world colors)

Al aire libre, en el centro del bonito pueblo de Rochesson, he aquí el evento de primavera organizado por Les Monts de l’Utopie, una asociación que crea eventos respetuosos con la naturaleza y el ser humano…

Un domingo en familia como a nosotros nos gusta. Mercado de productores/artesanos/asociaciones e intercambio de plantas durante todo el día. 10H Proyección de la película « Mission régénération » en el marco de « la semaine du paysage » organizada por la communauté de communes des Hautes Vosges. 12H Comida preparada por nosotros. 14h Mesa redonda sobre la cuestión del agua y el acaparamiento de tierras. 15h30 Espectáculo « Cie caravane grand est » 16h30 Concierto del grupo « La Corde Raide » (canción francesa picante con colores del mundo)

Im Freien, mitten im Zentrum des hübschen Dorfes Rochesson, findet das Frühlingsereignis statt, das von Les Monts de l’Utopie organisiert wird, einem Verein, der Veranstaltungen mit Respekt für die Natur und den Menschen organisiert…

Ein Familiensonntag, wie wir ihn lieben. Den ganzen Tag über Markt von Erzeugern/Handwerkern/Vereinen und Pflanzentausch. 10H Filmvorführung « Mission Regeneration » im Rahmen der « Woche der Landschaft », die von der Communauté de communes des Hautes Vosges organisiert wird. 12H Von uns zubereitetes Mittagessen. 14 Uhr Runder Tisch zum Thema Land- und Wasserraub. 15.30 Uhr Schauspiel « Cie caravane grand est » 16.30 Uhr Konzert der Gruppe « La Corde Raide » (französisches Chanson mit Weltmusik)

Mise à jour le 2023-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES