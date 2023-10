A la découverte des roches de Basseville ! Roches de Basseville Surgy Catégories d’Évènement: Nièvre

Surgy A la découverte des roches de Basseville ! Roches de Basseville Surgy, 2 novembre 2023, Surgy. A la découverte des roches de Basseville ! Jeudi 2 novembre, 14h00 Roches de Basseville Entrée gratuite, sur inscription La Camosine et Philippe Donie, auteur du numéro 183 des Annales des Pays nivernais Géologie de la Nièvre, vous invitent à les suivre pour une nouvelle découverte des roches de Basseville pour lire le paysage et découvrir la Nièvre d’il y a 160 millions d’années. N’oubliez pas de prendre de bonnes chaussures pour partir à la découverte de notre territoire comme vous ne l’avez jamais vu ! Restez attentifs, des fossiles pourraient se cacher dans le paysage ! Sortie gratuite sur réservation (sortie limitée à 15 personnes)

Heure et lieu de rencontre communiqués à l’inscription. Roches de Basseville Surgy Surgy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@camosine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 36 13 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T17:00:00+01:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T17:00:00+01:00 géologie nièvre Camosine Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Surgy Autres Lieu Roches de Basseville Adresse Surgy Ville Surgy Departement Nièvre Lieu Ville Roches de Basseville Surgy latitude longitude 47.493711;3.506979

Roches de Basseville Surgy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/surgy/