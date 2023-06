Enquête immersive » Qui veut la peau des Rochers Gréau » COMPAGNIE SOURIRE DE PEPE Rochers Gréau Chaintreauville Chaintreauville Catégories d’Évènement: Chaintreauville

Seine-et-Marne Enquête immersive » Qui veut la peau des Rochers Gréau » COMPAGNIE SOURIRE DE PEPE Rochers Gréau Chaintreauville, 9 juillet 2023, Chaintreauville. Enquête immersive » Qui veut la peau des Rochers Gréau » COMPAGNIE SOURIRE DE PEPE Dimanche 9 juillet, 14h30 Rochers Gréau A travers une enquête immersive, vous pourrez vivre une expérience originale, insolite et drôle pour découvrir ou redécouvrir le parc des Rochers Gréau où vous serez acteurs de l’intrigue…

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-au-parc-des-rochers-greau Rochers Gréau Parc des Rochers Gréau 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintreauville 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-au-parc-des-rochers-greau »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:30:00+02:00 – 2023-07-09T16:00:00+02:00

2023-07-09T14:30:00+02:00 – 2023-07-09T16:00:00+02:00 ©droit réservé Détails Catégories d’Évènement: Chaintreauville, Seine-et-Marne Autres Lieu Rochers Gréau Adresse Parc des Rochers Gréau 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Ville Chaintreauville Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Rochers Gréau Chaintreauville

Rochers Gréau Chaintreauville Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaintreauville/

Enquête immersive » Qui veut la peau des Rochers Gréau » COMPAGNIE SOURIRE DE PEPE Rochers Gréau Chaintreauville 2023-07-09 was last modified: by Enquête immersive » Qui veut la peau des Rochers Gréau » COMPAGNIE SOURIRE DE PEPE Rochers Gréau Chaintreauville Rochers Gréau Chaintreauville 9 juillet 2023