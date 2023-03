Sortie escalade (bloc) en extérieur rochers du blaireau Saint-Aubin-du-Cormier Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Aubin-du-Cormier

Sortie escalade (bloc) en extérieur rochers du blaireau, 19 avril 2023, Saint-Aubin-du-Cormier. Sortie escalade (bloc) en extérieur Mercredi 19 avril, 13h00 rochers du blaireau Gratuit Le mercredi 19 avril, de 13h à 16h, venez vous initier à la pratique de l’escalade en bloc! RDV sur le site des rochers du blaireau à 20 min de Rennes. Vous trouverez un petit parking près du site sur la route qui mène de Ercé-près-Liffré à Gahard. Suite aux inscriptions, un forum sera mis en place afin de vous permettre de covoiturer. Ce site possède de très nombreux blocs pour tous les niveaux.

Matériel à prévoir: chaussons d’escalade obligatoire, pantalon recommandé, éventuellement magnésie et anti-moustiques. Le SIUAPS s’occupe des crash pad (tapis de réception)

Inscription obligatoire sur le site mon espace siuaps . rochers du blaireau 48.28026309734349, -1.5098727759102766 Saint-Aubin-du-Cormier 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T13:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

2023-04-19T13:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00 escalade bloc

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cormier Autres Lieu rochers du blaireau Adresse 48.28026309734349, -1.5098727759102766 Ville Saint-Aubin-du-Cormier Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville rochers du blaireau Saint-Aubin-du-Cormier

rochers du blaireau Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-du-cormier/

Sortie escalade (bloc) en extérieur rochers du blaireau 2023-04-19 was last modified: by Sortie escalade (bloc) en extérieur rochers du blaireau rochers du blaireau 19 avril 2023 rochers du blaireau Saint-Aubin-du-Cormier Saint-Aubin-du-Cormier

Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine