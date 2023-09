Visite guidée des extérieurs du château Rocher Mistral La Barben, 16 septembre 2023, La Barben.

Visite guidée des extérieurs du château 16 et 17 septembre Rocher Mistral Entrée offerte sur réservation en ligne dans la limite des places disponibles.

Le parc Rocher Mistral est heureux de pouvoir ouvrir ses portes et proposer des visites gratuites des extérieurs du château de La Barben les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.

Inscription obligatoire sur rochermistral.com dans la limite des places disponibles.

5 visites par jour à 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30

Durée de la visite : 45 minutes

Accès uniquement à la visite et non aux spectacles du parc.

Rocher Mistral chemin de la baou, 13330 La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0805 298 028 http://www.rochermistral.com [{« type »: « link », « value »: « https://rocher-mistral.tickeasy.com/ »}] En 2021, le parc Rocher Mistral est inauguré au château de La Barben et propose des spectacles historiques et des animations culturelles pour toute la famille. Parking à proximité. Zones de restauration disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:15:00+02:00

©RocherMistral