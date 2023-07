Marché nocturne du parc Rocher Mistral Rocher Mistral – Château de La Barben La Barben, 29 juin 2023, La Barben.

La Barben,Bouches-du-Rhône

Tous les jeudis en juillet et aout venez profiter des marchés nocturnes du parc Rocher Mistral de 17h à 21h30.

De nombreux artisans locaux seront présents sur la place du marché du château. gastronomie, décoration, joaillerie….

2023-06-29 17:00:00 fin : 2023-06-29 21:30:00.

Rocher Mistral – Château de La Barben Route du château

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Thursday in July and August, come and enjoy the night markets in the Parc Rocher Mistral from 5pm to 9:30pm.

A host of local artisans will be on hand in the château’s market square, selling gourmet foods, home decor and jewelry

Todos los jueves de julio y agosto, venga a disfrutar de los mercados nocturnos del Parc Rocher Mistral, de 17:00 a 21:30 horas.

En la plaza del castillo, numerosos artesanos locales venderán alimentos, objetos de decoración y joyas

Jeden Donnerstag im Juli und August finden im Parc Rocher Mistral von 17:00 bis 21:30 Uhr Nachtmärkte statt.

Auf dem Marktplatz des Schlosses sind zahlreiche lokale Kunsthandwerker vertreten: Gastronomie, Dekoration, Schmuck?

