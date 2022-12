Rocher Mistral – Billet liberté La Barben, 9 avril 2023, La Barben .

A travers des spectacles époustouflants, un grand marché provençal et un restaurant dédié à Alphonse Daudet, Rocher Mistral vous invite à découvrir la Provence comme vous ne l’avez jamais vue.

Situé à La Barben, dans le plus vieux château de Provence, le parc Rocher Mistral vous fera remonter le temps ! Vous suivrez les pas du rocambolesque Claude de Forbin, officier dans la marine royale de Louis XIV, qui aborda des navires au nom du roi de France sur tous les océans du globe. Vous revivrez la révolte des Cascaveu qui a vu bruler le château de La Barben. Vous verrez la Provence de l’an mille et la puissance des moines de l’Abbaye Saint Victor de Marseille. Vous découvrirez les jardins classés du château, réalisés par André Le Nôtre, lors d’un spectacle nocturne fascinant de poésie et de technologie. Vous assisterez aussi à une incroyable projection de la Provence vue du ciel dans l’une des grandes voûtes du château.



Rocher Mistral vous accueillera aussi dans son grand marché provençal qui met à l’honneur tous les savoir-faire traditionnels de la région et vous fera déguster la Provence dans son grand restaurant consacré à Alphonse Daudet et son œuvre dans les anciennes écuries entièrement restaurées pour l’occasion.



Une aventure à partager en famille ou entre amis pour en prendre plein la vue !



3 formules au choix :

➜ Le billet liberté jour, valable de 10h à 18h (et 19h lorsque le parc est ouvert le soir). Accès à tous les spectacles et animations en journée, à l’auberge Daudet et au marché provençal.

➜ Le billet liberté soir, valable de 19h à 23h. Accès au spectacle « Les Féeries des jardins Le Nôtre » (1ère représentation à la tombée de la nuit) et animations en soirée, à l’Auberge Daudet et au marché provençal.

➜ Le billet liberté combiné (jour + soir), valable de 10h à 23h (nous vous conseillons de venir à partir de 15h afin de profiter pleinement de votre billet jour et soir). Accès à tous les spectacles et animations en journée et en soirée, à l’Auberge Daudet et au marché provençal.



➜ Ouvert d’avril à début novembre

➜ Le billet liberté vous donne l’accès au parc à la date de votre choix (en fonction du calendrier)

➜ Pièce d’identité obligatoire pour chaque personne

➜ Billet non remboursable non annulable



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

